Sicurezza nel Salento | oltre 2.800 identificati e sei provvedimenti del questore

Fogli di via per aggressioni in ospedale, in particolare il “Santa Caterina Novella” di Galatina, e furti in cantiere nel bilancio settimanale della polizia di Stato in varie località della provincia di Lecce LECCE – L’attività operativa della polizia nella provincia di Lecce ha segnato nell’ultima settimana un bilancio di 2.841 persone identificate e 1.071 autoveicoli controllati. Il monitoraggio del territorio, che ha visto un impegno particolare nelle città di Lecce e Gallipoli, si è tradotto concretamente nell’emissione di sei provvedimenti da parte del questore Giampietro Lionetti, volti a colpire soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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