Putin sente Trump Cremlino | Russia pronta a tregua con Ucraina per Giorno della vittoria

Oggi si è svolta una lunga telefonata tra il presidente russo e l’ex presidente statunitense. Secondo fonti ufficiali, il Cremlino ha annunciato che la Russia sarebbe disponibile a negoziare una tregua con l’Ucraina in occasione del Giorno della Vittoria. La conversazione ha coinvolto temi legati alla situazione nel conflitto ucraino e alle possibili iniziative di pace. Nessuna conferma ufficiale su dettagli o accordi concreti.

(Adnkronos) – Lunga telefonata, oggi, tra Vladimir Putin e Donald Trump. Nel corso del colloquio, definito "franco e pragmatico" e durato circa un'ora e mezza, il leader russo si è detto pronto a una tregua in Ucraina in coincidenza con la Giornata della Vittoria il 9 maggio, ha reso noto il Consigliere per la politica.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Putin backs Trump’s controversial peace plan to end Ukraine war

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