Il Consiglio provinciale ha approvato un investimento di tre milioni e 300mila euro di avanzo libero destinato a interventi di edilizia scolastica, tra cui lavori sulla Sr325 e nella sala Biagi. La decisione riguarda la seconda fase di utilizzo di fondi disponibili, con l’obiettivo di migliorare le strutture scolastiche e le aree pubbliche. L’approvazione è stata discussa durante una seduta convocata nelle ultime settimane.

Tre milioni e 300mila euro di avanzo libero. Il Consiglio provinciale ha approvato la seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028, un provvedimento significativo perché offre la possibilità di utilizzare una quota dell’avanzo libero di amministrazione per finanziare nuovi investimenti dell’Ente. La variazione prevede interventi mirati soprattutto all’ edilizia scolastica, alla viabilità e alla manutenzione del patrimonio provinciale. La quota più rilevante riguarda le scuole superiori, con uno stanziamento di circa 2 milioni di euro destinato alla manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica. Le risorse serviranno sia a rafforzare interventi già programmati sia ad avviare nuove opere.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre milioni per edilizia scolastica, Sr325 e sala Biagi

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