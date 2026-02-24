Dalla Provincia di Chieti oltre 8,7 milioni per la viabilità e l’edilizia scolastica

La Provincia di Chieti ha destinato oltre 8,7 milioni di euro per migliorare le strade e costruire nuove scuole. La decisione arriva per far fronte alle richieste di intervento emerse nei mesi scorsi dalla comunità locale. I fondi saranno utilizzati per riparare strade danneggiate e avviare lavori di ampliamento degli istituti scolastici. Questa misura punta a potenziare le infrastrutture fondamentali per la crescita della zona. Le prime opere partiranno entro i prossimi mesi.

Nell’ultima seduta della consiliatura, l’assise ha deliberato di aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche 2026–2028 La Provincia di Chieti stanzia oltre 8,7 milioni di risorse destinandole alla viabilità e all’edilizia scolastica. Diversi i provvedimenti approvati dal consiglio provinciale riunitosi martedì 24 febbraio per l’ultima seduta della consiliatura. L’assise ha deliberato di aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche 2026–2028, includendo nella prima annualità anche quei lavori e interventi che non erano stati oggetto di affidamento nello scorso anno. L’elenco dei lavori comprende interventi di allargamento stradale della sp n. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

