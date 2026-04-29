Edilizia scolastica e viabilità | pronti sei milioni e mezzo

Durante l’ultimo Consiglio provinciale sono stati approvati un’ampia variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e il rendiconto di gestione 2025. Tra le voci di spesa approvate ci sono 6,4 milioni di euro destinati a interventi sull’edilizia scolastica e sulla viabilità, con l’obiettivo di migliorare le strutture e le infrastrutture locali. Le decisioni riguardano investimenti e progetti già pianificati per il prossimo triennio.

Ci sono 6,4 milioni di euro di nuovi investimenti per la Provincia di Parma che ha approvato un’importante variazione al bilancio di previsione 2026-2028 nel corso dell’ultimo Consiglio provinciale durante il quale è arrivato il via libera anche al rendiconto di gestione 2025, chiusosi con un.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Dalla Provincia di Chieti oltre 8,7 milioni per la viabilità e l’edilizia scolasticaNell’ultima seduta della consiliatura, l’assise ha deliberato di aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche 2026–2028 La Provincia di... Leggi anche: Edilizia scolastica: la Regione sblocca i fondi per sei Comuni della provincia di Bari Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pragmatismo e gioco di squadra, la ricetta di Palazzo Magno; Provincia, approvato il bilancio consuntivo 2025: avanzo destinato a scuole e strade; Provincia: il presidente Pomes ha conferito le deleghe ai consiglieri eletti; Provincia di Brindisi, il Presidente Pomes assegna le deleghe: Francesco Zaccaria alla guida di Viabilità e Scuole del Nord. La Provincia di Perugia punta su edilizia scolastica e viabilitàEdilizia scolastica e viabilità sono gli assi principali di intervento della Provincia di Perugia. Il presidente Presciutti traccia un bilancio del 2025 e illustra gli impegni anche per la transizione ... rainews.it Il bilancio di Angori. Lavoro, scuola e strade: Viabilità in sicurezza? Così servono 60 anniSe volessimo risolvere oggi tutti i problemi della viabilità, tra nuove pavimentazioni, barriere stradali, segnaletica, interventi di riduzione del rischio di frane e rifacimento dei ponti, ... lanazione.it Quasi 2,5 milioni di avanzo per la Provincia: i fondi sosterranno gli interventi di edilizia scolastica - facebook.com facebook Edilizia scolastica a Belpasso: al via appalto per collegare aule e palestra e installare un ascensore x.com