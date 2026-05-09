Da diverse settimane, la mostra dedicata all’artista Osvaldo Cavandoli è visitabile a Palazzo Pirola. L’esposizione, composta da tre incontri, permette ai visitatori di approfondire la sua figura e il suo lavoro. La mostra ha attirato un buon numero di persone e continua ad essere aperta al pubblico. Non sono stati comunicati eventi o modifiche ai orari di apertura.

La mostra omaggio all’artista Osvaldo Cavandoli aperta da qualche settimana a Palazzo Pirola è un grande successo. All’autore della “Linea“, la sua creazione più celebre, alla sua opera e al suo inconfondibile stile il Comune dedica tre serate evento, che vedranno come protagonisti illustratori, blogger, critici d’arte e i “Cavambasciatori“ che da anni custodiscono e portano avanti l’eredità del maestro. Tutti gli incontri si terranno alle 21 a Palazzo Pirola, dove è allestita la mostra promossa nell’ambito della rassegna extraLapis. Si parte il 12 con “Dal (di)segno alla linea, il lungo viaggio di Osvaldo Cavandoli“, dialogo a più voci per ripercorrere l’evoluzione del segno di Cavandoli: dalla matita alla linea animata, tra fumetto, illustrazione e cinema d’animazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre incontri per scoprire. Cavandoli

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