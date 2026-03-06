Dalla parte della natura a Nonantola un ciclo di incontri per scoprire e proteggere l' ecosistema locale

A Nonantola si svolge un ciclo di incontri dedicati alla biodiversità del territorio, promosso dal Comune. L'iniziativa mira a far conoscere e approfondire l'ecosistema locale attraverso talk e attività rivolte alla comunità. L'obiettivo è sensibilizzare sulla tutela delle specie e degli ambienti naturali presenti nella zona, coinvolgendo residenti e appassionati in un percorso di scoperta e attenzione verso la natura.

Il Comune di Nonantola punta sulla biodiversità e lo fa con un ciclo di incontri interamente dedicato alla biodiversità del territorio, con l'obiettivo di conoscerla, comprenderla e proteggerla. Il Centro di Educazione alla Sostenibilità CEAS Associato Nonantola del Comune di Nonantola promuove la prima edizione del percorso, che si svolgerà presso l'Area di Riequilibrio Ecologico di Il Torrazzuolo, Nonantola. Gli incontri si terranno alla Casa della Guardia, in via Due Torrioni 41A, a Nonantola (MO). il progetto nasce in un contesto ambientale in profonda trasformazione.