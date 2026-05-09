Un uomo anziano stava attraversando una strada conosciuta quando è stato investito da un veicolo e quest’ultimo si è allontanato senza fermarsi. La scena si è svolta nelle prime ore della giornata, vicino alla sua abitazione, lasciando sorpresa e sconcerto tra i testimoni. Successivamente, le forze dell’ordine hanno identificato il conducente coinvolto, che si è rivelato essere proprio lui, suscitando incredulità tra gli investigatori.

Un uomo anziano percorre la strada di sempre, a pochi passi dalla sicurezza delle mura domestiche, quando il rumore metallico di una collisione interrompe bruscamente la quiete della tarda mattinata. L’impatto è violento e improvviso, tale da sbalzare il pedone sull’asfalto rovente, lasciandolo inerme mentre una vettura scura si allontana rapidamente senza accennare a una frenata. In quegli istanti drammatici si consuma il paradosso di un soccorso mai arrivato, sostituito da una fuga calcolata che vede il responsabile tornare persino sul luogo del delitto, osservando da lontano il lavoro delle forze dell’ordine prima di nascondersi nel silenzio di un garage condominiale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Travolge un anziano e scappa, poi la scoperta: “È proprio lui, assurdo”

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