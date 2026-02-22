Italia ventenne picchia brutalmente la madre e scappa Poi la scoperta choc | Trovato morto proprio lì

Una giovane donna ha aggredito violentemente la madre, scappando subito dopo e lasciando tracce della fuga. La polizia ha trovato il corpo della vittima nel suo appartamento, confermando il decesso sulla scena. La donna, 20 anni, aveva precedenti per problemi di salute mentale e aveva manifestato comportamenti aggressivi negli ultimi mesi. La scena del crimine mostra segni di lotta e confusione. Le indagini cercano di chiarire i motivi dietro questa escalation di violenza.

Prima il silenzio pesante di una casa che, all’improvviso, si riempie di urla. Poi una fuga nella notte, l’auto lasciata lì come un indizio, e il mare che diventa l’ultimo confine. Tra Pollenza e Civitanova Marche si è consumata una storia che lascia senza fiato, e che oggi tiene due comunità con il cuore in gola. Chi vive in zona racconta ore di paura e di confusione, con le sirene che tagliano la sera e le domande che rimbalzano di telefonata in telefonata. In mezzo, una famiglia conosciuta in paese e un litigio che, in pochi istanti, sarebbe precipitato in qualcosa di molto più grande e spaventoso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

