Anziano di 84 travolge una ragazza a Milano e poi scappa | denunciato

Un uomo di 84 anni ha investito una giovane donna di 30 anni a Milano e si è dato alla fuga. La collisione è avvenuta lungo una via trafficata, causando lievi ferite alla vittima. Dopo aver abbandonato il luogo dell’incidente, l’anziano è stato rintracciato dagli agenti della polizia locale in un quartiere vicino. Le autorità hanno avviato le procedure di denuncia contro di lui. La donna sta ricevendo le cure necessarie in ospedale.

Un uomo di 84 anni ha investito una donna di trent'anni a Milano e poi è scappato. Gli agenti della polizia locale lo hanno individuato e denunciato.