Travolge un anziano a Milano e scappa fermato 86enne | Non ho la patente perché mi è stata ritirata

Un uomo di 86 anni è stato fermato in relazione a un incidente mortale avvenuto a Milano, in cui un anziano è stato investito e ha perso la vita. Secondo quanto riferito, l'automobilista ha abbandonato la scena dell'incidente e successivamente è stato ritrovato. L'86enne ha dichiarato di non possedere la patente, poiché le è stata ritirata in precedenza. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Un uomo di 86 anni è ritenuto responsabile di aver travolto e ucciso un anziano a Milano. Dopo averlo investito, l'86enne è fuggito via. Agli agenti ha raccontato di non avere più la patente perché gli era stata ritirata per un'omissione di soccorso. Il documento gli è stato ritirato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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