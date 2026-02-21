Incidente a Milano anziano di 84 travolge una ragazza e scappa | denunciato

Un uomo di 84 anni ha investito una ragazza a Milano e si è allontanato senza prestare aiuto. L’incidente è avvenuto in via Torino, dove il veicolo ha urtato la giovane che camminava sul marciapiede. La polizia ha individuato e denunciato il conducente, che aveva abbandonato la scena senza fermarsi. La ragazza è stata soccorsa da un passante e portata in ospedale. La vicenda ha suscitato l’indignazione dei residenti.

Prima l’incidente, poi la fuga. Infine i guai con la giustizia. Un anziano di 84 anni è stato denunciato dalla polizia locale per omissione di soccorso per essere scappato dopo aver commesso un incidente. È successo a Milano all’incrocio tra le vie Novara e Pinerolo nella mattinata di giovedì 19 febbraio. Tutto è successo una manciata di minuti prima delle 18 all'intersezione tra via Novara e Pinerolo dove un uomo a bordo di un'autovettura Suzuki Samurai ha investito una 30enne causandole una prognosi 25 giorni. L’anziano alla guida dell’auto, tuttavia, si è allontanato senza soccorrere la 30enne. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

