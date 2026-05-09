Trasporti | nuovi sconti per studenti e disabili bonus ai rifugiati
Sono state annunciate nuove agevolazioni per i trasporti pubblici, tra cui sconti destinati a studenti e persone con disabilità temporanee. Inoltre, sono stati introdotti bonus specifici per i rifugiati che utilizzano i mezzi di trasporto. Le categorie di studenti coinvolte comprendono quelli iscritti a scuole superiori e universitari, mentre per le persone con disabilità temporanee sono previste tariffe ridotte valide per un certo periodo.
? Punti chiave Chi potrà beneficiare degli sconti per disabilità temporanee?. Quali categorie di studenti riceveranno i nuovi bonus sulla mobilità?. Come cambierà il controllo sulle fermate e sulle biglietterie?. Quanto stanziato servirà per garantire le gite sulla neve?.? In Breve 450mila euro per il trasporto gratuito ai rifugiati fino al 31 dicembre 2026.. Sconti estesi a studenti Erasmus, programmi Transalp e fuori sede per corsi exchange.. Agevolazioni disabili estese anche a chi presenta patologie certificate temporanee.. 80 mila euro annui extra per il progetto sciistico classi seconde nel 2026-2027..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Lavoro giovani: arriva il bonus strutturale, ecco i nuovi scontiIl Governo sta delineando le nuove strategie per il mercato del lavoro attraverso un provvedimento che punta a rendere definitivo l’incentivo per i...
Leggi anche: Milano Design Week, il piano trasporti: metro potenziate e aperte fino a tardi, sconti per gli studenti e flotta in sharing
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Pedaggi stradali Ue: Europarlamento chiede sconti per camion e bus ecologici; Anche gli agenti di Polizia locale viaggeranno con sconti sui treni; Pedaggi, sconti fino al 13% per gli autotrasportatori: ecco come fare domanda; Agevolazioni e bonus over 70: scopri la guida a sconti ed esenzioni.
Pedaggi Ue, sconti fino al 75% per i camion a basse emissioniLa commissione Trasporti del Parlamento europeo approva la riforma delle regole sui pedaggi: dentro anche l’impatto di rimorchi e semirimorchi. Incentivi ... repubblica.it
Energia, le proposte Ue: un giorno di smart working a settimana e sconti per i trasporti pubbliciNei trasporti, si spinge per almeno un giorno di telelavoro obbligatorio a settimana e per la chiusura degli edifici pubblici quando possibile, oltre a misure per ridurre il costo del trasporto ... repubblica.it
#Cronaca #Informazioniperilcittadino Trasporti nel caos nel weekend: da stasera sciopero Eav di 24 ore. A rischio Circumvesuviana e autobus, ecco le corse garantite sulla Napoli-Sorrento facebook
Si va verso la variazione di bilancio con cui la Regione Siciliana intende intervenire sulla crisi che sta colpendo il settore dei trasporti x.com