Trasporti | nuovi sconti per studenti e disabili bonus ai rifugiati

Sono state annunciate nuove agevolazioni per i trasporti pubblici, tra cui sconti destinati a studenti e persone con disabilità temporanee. Inoltre, sono stati introdotti bonus specifici per i rifugiati che utilizzano i mezzi di trasporto. Le categorie di studenti coinvolte comprendono quelli iscritti a scuole superiori e universitari, mentre per le persone con disabilità temporanee sono previste tariffe ridotte valide per un certo periodo.

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? Punti chiave Chi potrà beneficiare degli sconti per disabilità temporanee?. Quali categorie di studenti riceveranno i nuovi bonus sulla mobilità?. Come cambierà il controllo sulle fermate e sulle biglietterie?. Quanto stanziato servirà per garantire le gite sulla neve?.? In Breve 450mila euro per il trasporto gratuito ai rifugiati fino al 31 dicembre 2026.. Sconti estesi a studenti Erasmus, programmi Transalp e fuori sede per corsi exchange.. Agevolazioni disabili estese anche a chi presenta patologie certificate temporanee.. 80 mila euro annui extra per il progetto sciistico classi seconde nel 2026-2027..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trasporti: nuovi sconti per studenti e disabili, bonus ai rifugiati ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Lavoro giovani: arriva il bonus strutturale, ecco i nuovi scontiIl Governo sta delineando le nuove strategie per il mercato del lavoro attraverso un provvedimento che punta a rendere definitivo l’incentivo per i... Leggi anche: Milano Design Week, il piano trasporti: metro potenziate e aperte fino a tardi, sconti per gli studenti e flotta in sharing Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pedaggi stradali Ue: Europarlamento chiede sconti per camion e bus ecologici; Anche gli agenti di Polizia locale viaggeranno con sconti sui treni; Pedaggi, sconti fino al 13% per gli autotrasportatori: ecco come fare domanda; Agevolazioni e bonus over 70: scopri la guida a sconti ed esenzioni. Pedaggi Ue, sconti fino al 75% per i camion a basse emissioniLa commissione Trasporti del Parlamento europeo approva la riforma delle regole sui pedaggi: dentro anche l’impatto di rimorchi e semirimorchi. Incentivi ... repubblica.it Energia, le proposte Ue: un giorno di smart working a settimana e sconti per i trasporti pubbliciNei trasporti, si spinge per almeno un giorno di telelavoro obbligatorio a settimana e per la chiusura degli edifici pubblici quando possibile, oltre a misure per ridurre il costo del trasporto ... repubblica.it Si va verso la variazione di bilancio con cui la Regione Siciliana intende intervenire sulla crisi che sta colpendo il settore dei trasporti x.com