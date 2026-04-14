Il Governo sta lavorando a un provvedimento che renderà stabile l'incentivo per i giovani sotto i 35 anni, con l'obiettivo di sostenere l'occupazione giovanile. Il bonus strutturale entrerà in vigore con il prossimo decreto atteso entro il Primo Maggio 2026. Questa misura mira a incentivare l'assunzione di giovani nel mercato del lavoro, prevedendo anche nuovi sconti e agevolazioni. La proposta si inserisce in un quadro di interventi più ampi sul fronte delle politiche occupazionali.

Il Governo sta delineando le nuove strategie per il mercato del lavoro attraverso un provvedimento che punta a rendere definitivo l’incentivo per i giovani sotto i 35 anni, inserendolo nel prossimo decreto previsto per il Primo Maggio 2026. L’obiettivo centrale è superare la gestione emergenziale delle proroghe, trasformando il bonus in una misura strutturale capace di sostenere le assunzioni a tempo indeterminato e le conversioni dei contratti a termine. Le indiscrezioni che circolano in vista della presentazione ufficiale del testo legislativo indicano una modulazione precisa degli esoneri contributivi. stipula assunzioni entro la fine del 2025, la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro è fissata al 100%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro giovani: arriva il bonus strutturale, ecco i nuovi sconti

Nel decreto primo maggio obiettivo bonus giovani strutturaleIl governo punta a rendere strutturale il bonus per le assunzioni dei giovani under35.

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Giovani in cerca di lavoro Sì ma che sia chiaro: Sabo e Domenega a casa E intanto ti lavori ti, perché la Pension resta una Mission Impossibile. #carloegiorgio #pensioni #contributi #veneto #comici - facebook.com facebook