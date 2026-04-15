Milano Design Week il piano trasporti | metro potenziate e aperte fino a tardi sconti per gli studenti e flotta in sharing

Per la Milano Design Week, sono stati attivati interventi di potenziamento della rete metropolitana, con aperture prolungate fino a tardi. Sono stati inoltre previsti sconti per gli studenti e l’introduzione di una flotta di veicoli in sharing per facilitare gli spostamenti in città. Il Comune ha approvato un piano di mobilità straordinario per affrontare l’aumento di visitatori previsto durante l’evento.

Tutto pronto per la Milano Design Week. Il Comune ha varato un piano di mobilità straordinario per gestire l'ondata di visitatori attesi in città. L’obiettivo è chiaro: garantire spostamenti fluidi verso il Salone del Mobile e i numerosi eventi del Fuorisalone, incentivando cittadini e turisti a.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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