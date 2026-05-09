Trasporti intelligenza artificiale e smart mobility | accordo Cotras Nord-Unipa
È stato firmato ieri un accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo e il Consorzio Trasporti Siciliani Nord-Cotras Nord. L’intesa prevede l’applicazione dell’intelligenza artificiale nel settore dei trasporti pubblici e della mobilità intelligente in Sicilia. I dettagli dell’accordo riguardano progetti di innovazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche per migliorare il sistema di trasporto nella regione.
L’intelligenza artificiale entra nel futuro del trasporto pubblico siciliano. È stato sottoscritto, ieri, un importante accordo di collaborazione strategica tra il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo e il Consorzio Trasporti Siciliani Nord-Cotras Nord, importante.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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