Trasporti intelligenza artificiale e smart mobility | accordo Cotras Nord-Unipa

È stato firmato ieri un accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo e il Consorzio Trasporti Siciliani Nord-Cotras Nord. L’intesa prevede l’applicazione dell’intelligenza artificiale nel settore dei trasporti pubblici e della mobilità intelligente in Sicilia. I dettagli dell’accordo riguardano progetti di innovazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche per migliorare il sistema di trasporto nella regione.

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