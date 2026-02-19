YouTube ha deciso di integrare un’intelligenza artificiale conversazionale nelle sue app per smart TV. Questa novità permette agli utenti di chiedere direttamente all’assistente di trovare video, cambiare canale o ottenere informazioni senza usare il telecomando. Il cambiamento mira a rendere più semplice e immediato l’uso della piattaforma. La funzione, già disponibile in alcune versioni, si basa su un sistema di chat che risponde alle richieste vocali. Gli utenti possono ora interagire con YouTube in modo più naturale e veloce.

l’introduzione di una tecnologia di intelligenza artificiale conversazionale nelle app di youtube su smart tv segna un passo significativo nell’interazione con i contenuti video. google ha annunciato che la funzione è in fase di test con un piccolo gruppo di utenti e che si avvale di una soluzione denominata gemini per fornire risposte contestuali durante la visione. ai conversazionale di youtube tv: test e funzionalità. la novità si presenta attraverso un pulsante “ask” posizionato sotto i video, disponibile sia sul sito che sulle applicazioni mobili; inizialmente assente sulle smart tv, ora è inclusa in una fase di sperimentazione. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Youtube testa intelligenza artificiale conversazionale nelle app per smart tv

Youtube premium: playlist generata da intelligenza artificiale sulla tua appDa oggi gli abbonati a YouTube Premium trovano una novità: l’app crea automaticamente playlist personalizzate grazie all’intelligenza artificiale.

Leggi anche: Dalla smart city alla smart land: come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando le infrastrutture italiane

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.