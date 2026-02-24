Smart tour | tecnologie intelligenza artificiale e realtà virtuale al servizio del buon turismo

Il progetto “Smart Tour” ha mostrato i primi risultati a Jesolo, dove si punta a rivoluzionare il turismo locale con tecnologie come intelligenza artificiale e realtà virtuale. La causa di questa innovazione risiede nella crescente domanda di esperienze digitali e personalizzate da parte dei visitatori. Durante l’incontro sono stati presentati esempi concreti di applicazioni che migliorano l’accoglienza e l’esperienza dei turisti. La presentazione ha attirato l’attenzione di operatori e amministratori locali.

Sono stati presentati stamattina, martedì 24 febbraio, a Jesolo, i primi risultati del progetto europeo "Smart Tour", iniziativa che punta a innovare il comparto turistico locale attraverso tecnologie avanzate, pianificazione strategica e cooperazione internazionale. L'illustrazione dei dati preliminari conferma il ruolo della città come laboratorio di sperimentazione per modelli di turismo intelligente capaci di migliorare l'esperienza dei visitatori e la gestione delle risorse.