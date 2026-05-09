Trasformare i bilancioni in risorsa turistica Disegno di legge leghista

Oggi pomeriggio alle 18,30 si terrà un incontro presso il Capanno di pesca in via Valle Capre 3 a Comacchio. Il tema principale sarà la proposta di legge della Lega che mira a utilizzare i grandi bilanci pubblici come risorsa per il turismo. L'iniziativa coinvolge rappresentanti locali e cittadini interessati alle possibili applicazioni di questa proposta. L'evento si svolgerà in un ambiente informale e aperto al pubblico.

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Si terrà oggi pomeriggio alle 18,30, presso il Capanno di pesca in via Valle Capre 3 a Comacchio, un incontro pubblico per illustrare i contenuti del disegno di legge e le prospettive di sviluppo per il territorio "Valli di Comacchio: un disegno di legge per trasformare i bilancioni in risorsa turistica". Un appuntamento aperto a tutti in cui sarà presente il senatore della Lega Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il collega Stefano Corti, il candidato sindaco Samuele Bellotti e il segretario comunale Dario Carli. Il senatore Garavaglia ha presentato un disegno di legge che intende superare o aggiornare una norma o disciplina risalente al 1904, la quale limitava l’utilizzo dei bilancioni di valle alla sola attività di pesca.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Trasformare i bilancioni in risorsa turistica". Disegno di legge leghista ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Valorizzare il mare come risorsa, ok definitivo al disegno di legge: punteggio extra per i docenti delle isole minori. TESTO Trasformare il rischio in risorsaLa gestione della qualità dell’aria e l’impatto delle attività produttive stanno attraversando una fase di trasformazione profonda, dove il confine...