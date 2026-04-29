Valorizzare il mare come risorsa ok definitivo al disegno di legge | punteggio extra per i docenti delle isole minori TESTO

È stato approvato dalla Camera il disegno di legge sulla valorizzazione del mare, già passato al Senato. La legge prevede un punteggio extra per i docenti che lavorano nelle isole minori. Durante la votazione, sono stati registrati 149 sì, 32 no e 63 astensioni. La norma introduce misure per riconoscere l’importanza delle risorse marine e premia i docenti delle zone insulari. Ora la legge passa alla fase finale di procedura legislativa.

Diventa legge il disegno di legge sulla “Valorizzazione della risorsa mare” (A.C. 2855), già approvato dal Senato e passato oggi all’esame della Camera con 149 voti favorevoli, 32 contrari e 63 astenuti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Caccia, associazioni ambientaliste contro il testo della riforma: “Fermare disegno di legge”Le associazioni animaliste e ambientaliste scrivono al governo affinché la premier Giorgia Meloni possa fermare il disegno di legge di riforma sulla... Governo al lavoro per vietare i social ai minori, discussa una bozza di disegno di leggeIl governo discute un disegno di legge per vietare l’accesso ai social ai minori di 15 anni. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Brindisi punta sulla blue economy, firmato protocollo con l’Osservatorio del Mare; Capo Spartivento, nasce l’Area Marina Protetta: il futuro del mare parte da Domus de Maria - L'Unione Sarda.it; Blue Economy: investimenti in crescita e nuove opportunità per lo sviluppo sostenibile; Blue Economy a Brindisi: al via il piano per integrare porto e città. Cosa cambia. Blue Economy a Brindisi: al via il piano per integrare porto e città. Cosa cambiaLa risorsa mare e la blue economy come risorsa da valorizzare: ieri mattina a palazzo di città è stato siglato il protocollo d’intesa tra il Comune e ... quotidianodipuglia.it Meloni: mare motore della nostra crescita, una risorsa da valorizzareGenova, 17 apr. (askanews) - Il mare è il motore della nostra crescita, della nostra occupazione, del nostro benessere, perché l'interconnessione ... quotidiano.net Il caso Zoowoman: voleva valorizzare i vecchi film, ora rischia il carcere x.com Ancora una volta il #PremioAmericaGiovani, erogato dalla Fondazione Italia-Usa per valorizzare ogni anno 1000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, sostenendoli concretamente nel loro - facebook.com facebook