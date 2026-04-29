Valorizzare il mare come risorsa ok definitivo al disegno di legge | punteggio extra per i docenti delle isole minori TESTO

Da orizzontescuola.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato dalla Camera il disegno di legge sulla valorizzazione del mare, già passato al Senato. La legge prevede un punteggio extra per i docenti che lavorano nelle isole minori. Durante la votazione, sono stati registrati 149 sì, 32 no e 63 astensioni. La norma introduce misure per riconoscere l’importanza delle risorse marine e premia i docenti delle zone insulari. Ora la legge passa alla fase finale di procedura legislativa.

Diventa legge il disegno di legge sulla “Valorizzazione della risorsa mare” (A.C. 2855), già approvato dal Senato e passato oggi all’esame della Camera con 149 voti favorevoli, 32 contrari e 63 astenuti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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