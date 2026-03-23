La gestione della qualità dell’aria e l’impatto delle attività produttive stanno attraversando una fase di trasformazione profonda, dove il confine tra necessità industriale e benessere dei cittadini si fa sempre più sottile grazie al progresso scientifico. I dati emersi dall’ultimo rapporto dell’Arpa Lazio confermano che, nonostante il Lazio presenti una densità di popolazione e una pressione antropica rilevanti, gli indici di inquinamento atmosferico mostrano segnali di resilienza se confrontati con regioni dalle simili dimensioni socio-economiche. Anche e soprattutto a Fiumicino. E questo nonostante l’aumento di voli sul territorio. Il perché è spiegato con i nuovi modelli di aerei, di carburante, di politiche di contenimento degli inquinanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Trasformare le acque reflue in una risorsa per irrigare e pulire le città: la scommessa di Re-WaterRendere più sostenibile e sicuro il trattamento delle acque reflue, trasformando quello che oggi è soltanto un liquido di scarto in una risorsa da...

L’allarme di Confartigianato: “Rischio di trasformare Torino e zone del Piemonte da ‘culla dell’automobile’ in territori fantasma”“La sofferenza dell’automotive colpisce duro anche le migliaia di microimprese, principalmente artigiane, che operano nell’indotto allargato” Sulla...

La protezione dai rischi di longevità come strategia finanziaria

Una raccolta di contenuti su Trasformare il rischio in risorsa

Discussioni sull' argomento Trasformare il rischio in risorsa; Rischio AI lavoro: efficienza e nuovi rischi emergenti; Leone XIV ai media: Non trasformare il racconto della guerra in videogame; Malattie del fegato in trasformazione: il Congresso AISF racconta l’epatologia di domani.

Giustizia, Josi risponde a Travaglio: Rischio di trasformare PM in avvocato dell’accusa è forte, ma bisogna provareIn merito al dibattito sul referendum sulla giustizia e alle critiche di Marco Travaglio sulla possibilità che il PM diventi un avvocato dell’accusa, Luca Josi ha espresso un giudizio più cauto. Josi ... la7.it

Tra poco è Pasqua e c’è un modo semplice per trasformare un gesto dolce in un aiuto concreto. Dentro un Uovo di Pasqua Ail c’è molto di più di una semplice sorpresa facebook

#Massara: “Vogliamo trasformare la delusione dell’Europa League in determinazione per vincere oggi” x.com