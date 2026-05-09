Trasferimenti e tesseramenti di giocatori | ennesimo blitz della Procura federale multa da 1000 euro alla Triestina

La Procura federale ha nuovamente intervistato la Triestina e i suoi ex amministratori in relazione a questioni di trasferimenti e tesseramenti di calciatori. La società ha ricevuto una multa di 1000 euro. Da tempo sono in corso indagini e provvedimenti ufficiali contro la società e le persone coinvolte. La situazione continua a essere oggetto di attenzione da parte degli organi competenti.

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