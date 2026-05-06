Ancora guai per la Triestina | nuovo blitz della Procura federale deferiti Margiotta e Centner
La Triestina si trova ancora al centro di problemi legali, questa volta con un nuovo intervento della Procura federale. Sono stati deferiti due membri della società, Margiotta e Centner, mentre non coinvolge più l’ex amministratore Rosenzweig. La vicenda si aggiunge alle recenti vicende legali che riguardano il club, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi o sulle accuse specifiche.
Un nuovo deferimento federale per la Triestina, ma stavolta non riguarda l’ex amministrazione Rosenzweig. Nel mirino della procura federale sono finiti invece i due attuali amministratori delegati Marco Margiotta e Olivier Marc Centner, deferiti per irregolarità amministrative entro il 31 marzo.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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