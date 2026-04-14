Garbagnate blitz della Polizia locale nell’autofficina | rifiuti speciali in cortile e multa da 16.500 euro

Nella giornata di ieri, la Polizia locale di Garbagnate ha effettuato un controllo presso un’autofficina meccanica, riscontrando la presenza di rifiuti speciali nel cortile. Durante l’ispezione sono state identificate irregolarità nella gestione dei materiali di scarto. Per questo motivo, è stata applicata una sanzione amministrativa di 16.500 euro. L’intervento si inserisce in una serie di controlli volti a verificare il rispetto delle norme ambientali.

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