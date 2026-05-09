Una nuova disposizione dell’Unione europea permette agli Stati membri di evitare sanzioni fiscali semplicemente rispettando i limiti di spesa nel breve termine, senza dover intervenire subito sui conti pubblici. La Commissione ha annunciato che esaminerà un possibile ricalcolo del deficit in autunno, ma per ora non sono previste spese extra. Il Patto di stabilità, anche se criticato in passato, continua a essere uno strumento che può essere gestito con flessibilità da Bruxelles.

Il Patto di stabilità sarà anche «stupido», come ammise l’euro-entusiasta Romano Prodi nel 2002, ma chi lo maneggia da Bruxelles, quando vuole, ci vede benissimo. Specie se c’è da rifilare qualche fregatura all’Italia. Giovedì Valdis Dombrovskis, commissario Ue per l’Economia, pare che abbia teso una mano al nostro governo sul piccolo sforamento del famoso 3% di deficit (sul Pil), ammettendo che sarebbe meglio riparlarne in autunno, con in mano nuovi dati. La Stampa, che gli ha parlato, ieri ha titolato in prima pagina: Conti, Bruxelles apre all’Italia. In realtà, per uscire dalla procedura d’infrazione in autunno, l’Italia dovrebbe stare sotto il parametro «stupido» per due anni.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trappola Ue: fuori dall’infrazione basta non sforare ora per l’energia

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