Nella corsa di Transvulcania, Nadir Maguet ha conquistato il primo posto, battendo il record della gara. Negli ultimi cinque chilometri, Maguet è riuscito a recuperare lo svizzero che aveva momentaneamente superato. La competizione ha visto anche altri atleti distinguersi, alcuni dei quali hanno infranto il precedente record stabilito in passato. La gara si è svolta sull’isola di La Palma, attirando numerosi appassionati di trail running.

? Punti chiave Come ha fatto Maguet a recuperare lo svizzero negli ultimi 5 km?. Chi sono gli atleti che hanno infranto il record della gara?. Perché i primi tre classificati hanno abbassato drasticamente i tempi storici?. Quali dettagli tecnici del percorso hanno favorito questo salto di qualità?.? In Breve Vincitori Sinclair e Engdahl con tempi di 6h32'24'' e 6h44'19''. Percorso GR-131 da 73,06 km con 4.350 metri di dislivello positivo. Maguet ha riconquistato la terza posizione al chilometro 62 presso Torre Time. Nuovo standard prestazionale con i primi tre classificati sotto il vecchio record. Nadir Maguet conquista il terzo posto nella Transvulcania Ultramaraton dopo una prestazione che ha sancito un nuovo record per la competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Transvulcania: record e podio per Nadir Maguet su La Palma

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