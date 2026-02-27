Nuovo ponte sull' Arno fiume di fiorentini ad assistere al varo Siamo emozionati VIDEO

Ad assistere alle operazioni di varo strutturale del nuovo ponte sull’Arno molti fiorentini. Per alcuni era la prima volta mentre altri avevano già assistito alla costruzione del ponte da Verrazzano. Armati di macchine fotografiche, telefoni e cannocchiali hanno immortalato le operazioni tecniche. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: C’è la data: Firenze, venerdì 27 febbraio il varo del nuovo ponte sull’Arno: orari e come assistere

Tramvia, tutto pronto per il varo del nuovo ponte sull'Arno: due zone per i cittadini che vogliono assistereUna struttura di 140 metri sarà caricata su carrelloni speciali e poi progressivamente spostato e ruotato fino a raggiungere la posizione prevista È...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Tramvia, tutto pronto per il varo del nuovo ponte sull'Arno: due zone per i cittadini che vogliono assistere; Un nuovo ponte sull’Arno dopo 45 anni (l’ultimo carrabile è il viadotto di Varlungo): il varo show a Firenze; Firenze, venerdì 27 febbraio il varo del nuovo ponte Bellariva-Anconella: come assistere all'inaugurazione; Nuovo ponte sull'Arno, come chiamarlo? Funaro lancia il sondaggio sul nome.

Firenze, nasce il nuovo ponte sull’Arno: la spettacolare manovra in direttaIl varo della gigantesca struttura tra Bellariva e il Parco dell’Anconella. Dopo 45 anni dal viadotto di Varlungo prende forma il nuovo collegamento sul fiume ... lanazione.it

Tramvia di Firenze, varato il nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e l’AnconellaCompletata la rototraslazione dell’impalcato lungo 140 metri. Giani: Un elemento simbolico della nuova tranvia. Aperto anche il sondaggio per scegliere il nome, dedicato a grandi figure femminili ... intoscana.it

055firenze.it. . Varo del nuovo ponte sull'Arno di Firenze. Si tratta del cosiddetto “varo strutturale” che prevede il caricamento della struttura di 140 metri su carrelloni speciali e la successiva rototraslazione: l’impalcato, realizzato nel cantiere lato Anconella, sar - facebook.com facebook

Varo del nuovo ponte sull'Arno a Firenze: è il primo dopo quasi 50 anni x.com