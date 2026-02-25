Tramvia Firenze | nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e l’Anconella Il varo venerdì 27

FIRENZE – È stato programmato per venerdì mattina, 27 febbraio 2026, il cosiddetto “varo strutturale” del nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e il Parco dell’Anconella a Firenze. Si tratta del posizionamento dell’impalcato realizzato nel cantiere lato Anconella che andrà a poggiare tra la pila realizzata nell’alveo del fiume e la spalla. L’intervento consiste nel caricamento della struttura di 140 metri su carrelloni speciali e nella successiva rototraslazione: l’impalcato verrà progressivamente spostato e ruotato fino a raggiungere la posizione prevista. Le operazioni inizieranno indicativamente dopo le ore 8 e si concluderanno nell’arco della mattinata. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

