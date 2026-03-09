Tramvia si amplia il cantiere della sede in viale Gramsci

A Firenze, i lavori per la nuova tramvia verso Bagno a Ripoli sono in corso e il cantiere in viale Gramsci si sta ampliando. La realizzazione della linea tranviaria prosegue senza interruzioni, coinvolgendo diverse aree della città. Le attività di costruzione sono attualmente in fase di sviluppo e si concentrano sulla sede in viale Gramsci.

Firenze, 9 marzo 2026 – Procedono i lavori di realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. E oggi, 9 marzo, è una data importante perché è da oggi che si amplia la cantierizzazione della sede in viale Gramsci interessando anche il tratto da viale Mazzini a via Leopardi-via Colletta. Dal punto di vista della viabilità saranno a disposizione due corsie per senso di marcia ai lati del cantiere a centro carreggiata. Da lunedì 9 marzo è in programma anche la nuova fase degli interventi sulle alberature previsti nell'ambito della Vacs in viale Don Minzoni e piazza della Libertà. Si tratta delle prove di trazione degli alberi articolate in più fasi successive e diversi provvedimenti di circolazione. Parallelamente alla costruzione della tramvia, sul lungarno del Tempio a Firenze sono in corso i lavori di rifacimento di parte del giardino Caponnetto, seguiti dall'assessora all'ambiente Paola Galgani che ha effettuato già diversi sopralluoghi.