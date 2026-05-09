Nella mattina di sabato 9 maggio, un furgone si è ribaltato in un canale dell’idrovia a Cà Lino, frazione di Chioggia, causando la morte di tre persone. L’incidente è avvenuto all’alba e ha coinvolto un veicolo che è finito nel corso d’acqua. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per le vittime.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il mezzo finisce nel canale all’alba. Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di sabato 9 maggio a Cà Lino, frazione di Chioggia. Un furgoncino che stava percorrendo l’idrovia Sant’Anna si è ribaltato, terminando la sua corsa nelle acque del canale. Il bilancio è drammatico: tre uomini hanno perso la vita. L’allarme e l’intervento dei soccorsi. L’allerta è scattata intorno alle 6.30, quando un passante ha notato il veicolo parzialmente sommerso e ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri e, a seguire, le squadre dei vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale di Venezia e di un’ autogru proveniente da Mestre.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente a Cà Lino: tre vittime dopo il ribaltamento di un furgone nell’idrovia

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