Tre operai morti nell' incidente sull' autostrada A1 ad Arce incastrati nel furgone | c' è anche un ferito grave

Tre operai sono deceduti e uno è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sull'autostrada A1 ad Arce, in provincia di Frosinone. L'incidente è avvenuto mentre erano a bordo di un furgone, rimasto incastrato dopo l'impatto. I soccorsi sono intervenuti immediatamente sul luogo dell'incidente. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.

È di tre morti il bilancio dell'incidente avvenuto sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Sud nel territorio di Arce, in provincia di Frosinone. Il sinistro, tra un furgone e un'auto, non ha lasciato scampo a tre operai che viaggiavano sul mezzo pesante. Le vittime sono rimaste incastrate nel mezzo ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberarli. Il conducente dell'auto è rimasto ferito. Secondo quanto ricostruito, a contrarsi sono stati un furgone che trasportava operai diretti in un cantiere del Cassinate e un'auto guidata da un automobilista di Frosinone.