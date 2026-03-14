Tragico incidente a Montecorice | positivo al test antidroga il conducente del furgone con cui si è scontrata l' auto delle vittime

A Montecorice, nel salernitano, si è verificato un incidente mortale nella tarda serata di ieri, coinvolgendo un furgone e un’auto. Il conducente del furgone, risultato positivo al test antidroga e negativo a quello sull'alcol, si è scontrato con l’auto dei due giovani fidanzati, che poi sono finiti in una scarpata a picco sul mare. La vettura è precipitata e i due sono deceduti.

E' risultato positivo al test sulle antidroga e negativo all'alcol test, il conducente del furgone che si è scontrato nella tarda serata di ieri, a Montecorice, nel salernitano, con l'auto dei due giovani fidanzati morti dopo che la vettura è precipitata in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri. A perdere la vita, Michele Pirozzi e Maria Magliocco, entrambi residenti a Capaccio Paestum. L'uomo, un pasticcere di 42 anni, stava rientrando dal lavoro e nell'incidente è rimasto leggermente ferito. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Montecorice, auto si scontra con furgone: muoiono due giovani fidanzati. Il camionista positivo alla droga Fidanzati morti in incidente, negativi i test sul conducente del furgoneTempo di lettura: 2 minutiAumentano con il passare delle ore i particolari sulla tragedia avvenuta nella tarda serata di ieri a Montecorice, nel... Aggiornamenti e notizie su Tragico incidente Argomenti discussi: Montecorice, in auto volano già dalla rupe per 200 metri: morti giovani fidanzati. Cilento, auto precipita in dirupo a picco sul mare dopo incidente: morti due fidanzatiÈ accaduto a Montecorice, dove una Volkswagen Polo è precipitata per circa duecento metri dopo un tamponamento con un furgone e dopo aver sfondato il guardrail nel tratto di strada delle Ripe Rosse ... adnkronos.com Incidente nel Cilento, morta coppia a Montecorice: autista del furgone positivo a drogaLeggi su Sky TG24 l'articolo Incidente nel Cilento, morta coppia a Montecorice: autista del furgone positivo a droga ... tg24.sky.it