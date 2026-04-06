Un incidente sulla strada provinciale 133 nei pressi di Valledoria si è concluso con la morte di un uomo di 51 anni, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 6 aprile 2026. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota, ma sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. La vittima viaggiava in sella a una motocicletta al momento dello scontro.

Un motociclista di 51 anni ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 6 aprile 2026 lungo la strada provinciale 133, nei pressi di Valledoria, a causa di un incidente stradale. L’uomo ha perso il controllo del proprio veicolo per motivi che gli inquirenti stanno ancora cercando di stabilire. La caduta sull’asfalto è stata brutale, provocando ferite di estrema gravità al conducente. I soccorsi sono scattati immediatamente con l’intervento del personale del 118 e l’ausilio dell’elisoccorso. All’arrivo dei sanitari, l’uomo si trovava già in stato di arresto cardiaco; nonostante i manovre di rianimazione, il decesso è stato inevitabile. La gestione dell’emergenza sulla Provinciale 133. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Valledoria: muore motociclista di 51 anni sulla SP 133

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Tragedia sulla strada per Valledoria, muore un motociclista 51enneTragico incidente mortale questo pomeriggio, 6 aprile, a Valledoria, che ha coinvolto un uomo di soli 51 anni. sassarioggi.it

Tragedia a Valledoria, uomo cade in moto sulla provinciale e muoreTragedia sulla SP 133 tra Valledoria e Santa Maria Coghinas. Un motociclista di 51 anni ha perso la vita cadendo dal mezzo intorno alle 16. unionesarda.it