Alle prime ore del mattino, un minivan si è ribaltato e finito in un canale lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia. L’incidente è avvenuto nella zona di Cà Lino, nel Veneziano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Sono state trovate tre persone decedute. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Alle prime luci dell’alba di oggi, un grave incidente stradale ha sconvolto la località di Cà Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, nel Veneziano. Un furgoncino minivan con a bordo nove persone si è ribaltato ed è finito in un canale: il bilancio è drammatico, con tre vittime accertate. L’allarme è scattato intorno alle 6.30, quando un testimone ha immediatamente allertato i carabinieri dopo aver assistito alla scena. Secondo le prime ricostruzioni, sei occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dal mezzo prima dell’arrivo dei soccorsi, riuscendo a mettersi in salvo. Più complessa la situazione per gli altri tre passeggeri, inizialmente dati per dispersi.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tragedia nel Veneziano: minivan si ribalta e finisce in un canale a Chioggia, tre morti

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Minivan finisce in un canale a Chioggia nel Veneziano, tre morti: altri sei passeggeri riescono a salvarsiTre persone sono morte in un tragico incidente avvenuto lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, nel territorio di Venezia.

Minivan finisce in un canale a Chioggia, tre morti. In sei si salvanoVenezia, 9 maggio 2026 – Tre uomini sono morti stamani in un incidente a Cà Lino di Chioggia (Venezia).

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Furgone carico di lavoratori stranieri si ribalta nel fosso, tre morti: tragedia a Chioggia; Incidente in atterraggio nel New Jersey: volo proveniente da Venezia colpisce un palo e un furgone; Emilio Gambon muore a 79 anni nell'incidente in A4: il suo furgone si è schiantato contro un tir in un tratto con rallentamenti; Incidente sul lungomare di Cefalù, bambino di 5 anni travolto da un furgone: è grave.

Minivan precipita in un canale: tragedia nel Veneziano, tre morti intrappolati nel veicoloGrave incidente nel Veneziano: un minivan con nove persone finisce in un canale, causando tre morti e sei superstiti feriti. blitzquotidiano.it

Chioggia, minivan finisce in un canale: tre morti nel VenezianoIl mezzo è stato notato da un cittadino lungo l’idrovia Sant’Anna. Sei occupanti sono usciti da soli prima dell’arrivo dei soccorsi ... affaritaliani.it

Un classico della letteratura contemporanea statunitense. Una tragedia letta da diverse prospettive: quelle di chi l' ha vissuta. Un paese stravolto dalla morte di 14 bambini. E dalla scoperta del male. Un capolavoro. #Buongiorno con un libro. #9maggio x.com

Schrödinger’s Heights: Una reinterpretazione gotica oscura dove la tragedia è facoltativa reddit