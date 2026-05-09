All'alba, lungo l'Idrovia Sant'Anna a Chioggia, un minivan si è ribaltato e finito in un canale. L'incidente è avvenuto in località Cà Lino e ha causato la morte di tre persone, mentre altri sei occupanti sono riusciti a salvarsi. I soccorritori sono intervenuti prontamente sul posto per recuperare i feriti e le vittime. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Tre persone sono morte in un tragico incidente avvenuto lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, nel territorio di Venezia. Un minivan con a bordo nove persone si è ribaltato ed è finito in un canale al lato della carreggiata in località Cà Lino. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno recuperato i tre corpi. Gli altri sei passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo da soli, uscendo in tempo dal furgoncino. Notizia in aggiornamento .🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Minivan finisce in un canale a Chioggia nel Veneziano, tre morti: altri sei passeggeri riescono a salvarsi

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