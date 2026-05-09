Tragedia all’alba nel Veneziano | tre morti dopo la caduta di un minivan in un canale

Tragedia questa mattina a Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano, dove un minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma tre delle persone a bordo sono decedute. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente, che ha coinvolto un veicolo che si è ribaltato e poi è finito in acqua. La zona è stata delimitata per gli accertamenti.

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Tre persone sono morte in un incidente avvenuto stamani a Cà Lino di Chioggia (Venezia), dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. Dopo il recupero del mezzo con l’autogru dei vigili del fuoco, sono stati recuperati all’interno del veicolo i corpi senza vita di tre uomini. Gli altri sei sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere, il nucleo regionale sommozzatori di Venezia e l’autogru giunta da Mestre. Presenti anche Suem 118 e carabinieri.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia all’alba nel Veneziano: tre morti dopo la caduta di un minivan in un canale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Minivan con 9 persone a bordo cade in un canale, tragedia nel Veneziano: tre passeggeri mortiSono tre uomini le vittime dell’incidente avvenuto questa mattina a Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano, dove un furgoncino minivan con nove persone a... Minivan finisce in un canale, tre morti a Chioggia(Adnkronos) – Tragedia in provincia di Venezia, dove i corpi senza vita di tre uomini sono stati recuperati oggi verso le 6. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tragedia all’alba nel quartiere Case Finali; Tragedia all'alba: drammatico investimento, perde la vita una donna di 56 anni; Soccorre i feriti, viene travolto: tragedia all’alba sul Gra; Tragedia all’alba a Venezia: giovane annega nel canale dopo una caduta. Minivan precipita in un canale: tragedia nel Veneziano, tre morti intrappolati nel veicoloGrave incidente nel Veneziano: un minivan con nove persone finisce in un canale, causando tre morti e sei superstiti feriti. blitzquotidiano.it Tragedia all’alba a Venezia: tre giovani in acqua, muore un 20enneTre giovani finiscono in acqua nel sestiere di San Polo a Venezia: due salvati da un’imbarcazione di passaggio, un ventenne ritrovato senza vita dopo le ricerche dei sommozzatori. notizie.it Un classico della letteratura contemporanea statunitense. Una tragedia letta da diverse prospettive: quelle di chi l' ha vissuta. Un paese stravolto dalla morte di 14 bambini. E dalla scoperta del male. Un capolavoro. #Buongiorno con un libro. #9maggio x.com Schrödinger’s Heights: Una reinterpretazione gotica oscura dove la tragedia è facoltativa reddit