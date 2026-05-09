Minivan con 9 persone a bordo cade in un canale tragedia nel Veneziano | tre passeggeri morti

Da open.online 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano, un minivan con nove persone a bordo è caduto in un canale. Tre uomini sono deceduti nell’incidente, mentre le altre persone sono state soccorse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di recupero e le indagini. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

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Sono tre uomini le vittime dell’incidente avvenuto questa mattina a Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano, dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo è precipitato in un canale. I corpi sono stati estratti senza vita dall’abitacolo dei Vigili del fuoco, dopo che il mezzo è stato riportato in superficie con l’autogru. L’incidente sarebbe avvenuto poco prima delle 6.30, quando sono arrivati i primi soccorsi, allertati da un passante che aveva visto il minivan in acqua. Le altre sei persone che viaggiavano sul minivan sono riuscite a uscire dal veicolo autonomamente, prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso. Sull’area stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere, insieme al nucleo regionale sommozzatori di Venezia e all’autogru giunta da Mestre.🔗 Leggi su Open.online

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