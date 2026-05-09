Minivan con 9 persone a bordo cade in un canale tragedia nel Veneziano | tre passeggeri morti

Questa mattina a Cà Lino di Chioggia, nel Veneziano, un minivan con nove persone a bordo è caduto in un canale. Tre uomini sono deceduti nell’incidente, mentre le altre persone sono state soccorse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di recupero e le indagini. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

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