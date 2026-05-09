Tragedia all’alba a Chioggia | tre morti dopo la caduta di un minivan in un canale

All'alba a Chioggia, nel Veneziano, un furgoncino con lavoratori stranieri è precipitato in un canale. Tre persone sono rimaste intrappolate e sono morte, mentre gli altri sei sono riusciti a uscire dal veicolo e a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le operazioni di recupero e accertamenti.

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Un furgoncino che trasportava lavoratori stranieri è finito in un canale all’alba a Chioggia, nel Venezian o: tre di loro sono rimasti intrappolati e sono morti mentre gli altri sei a bordo sono riusciti a mettersi in salvo. L’incidente è avvenuto in località Cà Lino, lungo l’Idrovia Sant'Anna di Chioggia e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere, supportati dal nucleo regionale dei sommozzatori di Venezia e da un’autogru arrivata da Mestre. L’allarme è scattato in seguito della segnalazione di un cittadino che aveva notato il mezzo finito nel canale. Dopo il recupero del mezzo con l’autogru dei Vigili del fuoco, sono stati recuperati all’interno del veicolo i corpi senza vita di tre uomini.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia all’alba a Chioggia: tre morti dopo la caduta di un minivan in un canale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Tragedia all’alba nel Veneziano: tre morti dopo la caduta di un minivan in un canaleTre persone sono morte in un incidente avvenuto stamani a Cà Lino di Chioggia (Venezia) , dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo è... Tragedia a Chioggia: minivan finisce nel canale, tre mortiTre persone sono morte in un incidente avvenuto all’alba di questa mattina, intorno alle ore 6. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Venezia, tragedia all’alba a San Polo: 25enne trovato morto in acqua dai sommozzatori; Tragedia all’alba a Cesena, investita in bici da un’auto: muore una 56enne; Tragedia all'alba: drammatico investimento, perde la vita una donna di 56 anni; Tragedia all’alba nel quartiere Case Finali. Tragedia all’alba a Chioggia: tre morti dopo la caduta di un minivan in un canaleUn furgoncino che trasportava lavoratori stranieri è finito in un canale all’alba a Chioggia, nel Veneziano: tre di loro sono rimasti intrappolati e sono morti mentre gli altri sei a bordo sono riusci ... msn.com Tragedia all’alba a Cesena, investita in bici da un’auto: muore una 56enneCesena, 5 maggio 2026 – Una 56enne di origine asiatica è morta questa mattina all'alba a Cesena dopo essere stata investita da un'auto. Secondo le prime informazioni, erano circa le 5.50 quando sulla ... ilrestodelcarlino.it Tragedia a Chioggia: minivan finisce nel canale, tre morti x.com Schrödinger’s Heights: Una reinterpretazione gotica oscura dove la tragedia è facoltativa reddit