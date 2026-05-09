Tragedia a Chioggia | minivan finisce nel canale tre morti

Un incidente si è verificato questa mattina all’alba a Cà Lino di Chioggia, in provincia di Venezia. Un minivan con nove persone a bordo è finito in un canale dopo essersi ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma tre persone hanno perso la vita. Le altre sono state assistite dai sanitari, mentre le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

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Tre persone sono morte in un incidente avvenuto all’alba di questa mattina, intorno alle ore 6.30, a Cà Lino di Chioggia (Venezia), dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo si è ribaltato finendo in un canale. Il lavoro dei vigili del fuoco. Immediati i soccorsi, sul posto sono giunti i vigili del fuoco al lavoro con due squadre e il nucleo sommozzatori per recuperare il mezzo con l’aiuto dell’autogru. Una volta a terra, sono stati estratti i corpi senza vita di tre uomini mentre gli altri sei sono riusciti a liberarsi dal minivan in maniera autonoma. Sul posto sono a lavoro le squadre dei Vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere, il nucleo regionale sommozzatori di Venezia e l'autogru giunta da Mestre.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tragedia a Chioggia: minivan finisce nel canale, tre morti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Tragedia nel Veneziano: minivan si ribalta e finisce in un canale a Chioggia, tre mortiAlle prime luci dell’alba di oggi, un grave incidente stradale ha sconvolto la località di Cà Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, nel... Minivan finisce in un canale, tre morti a Chioggia(Adnkronos) – Tragedia in provincia di Venezia, dove i corpi senza vita di tre uomini sono stati recuperati oggi verso le 6. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Furgone carico di lavoratori stranieri si ribalta nel fosso, tre morti: tragedia a Chioggia; Furgone nel canale, tre morti; Tragico incidente, minivan si ribalta nel canale: tre morti; Incidente sulla Romea, Olga muore a 30 anni nel frontale tra un furgone e un Tir. Tragedia a Chioggia: minivan finisce nel canale, tre mortiTre persone sono morte in un incidente avvenuto all’alba di questa mattina, intorno alle ore 6.30, a Cà Lino di Chioggia (Venezia), dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo si è ribaltato ... ilgiornale.it Chioggia (VE), minivan di lavoratori finisce dentro un canale a Ca' Lino, tre mortiDal mezzo ribaltato in acqua altre sei persone sono riuscite a uscire. Si cerca ora di ricostruire la dinamica ... rainews.it Un classico della letteratura contemporanea statunitense. Una tragedia letta da diverse prospettive: quelle di chi l' ha vissuta. Un paese stravolto dalla morte di 14 bambini. E dalla scoperta del male. Un capolavoro. #Buongiorno con un libro. #9maggio x.com Schrödinger’s Heights: Una reinterpretazione gotica oscura dove la tragedia è facoltativa reddit