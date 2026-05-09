Una tragedia si è verificata al vulcano Dukono, dove è stato ritrovato il corpo di una donna. Al momento risultano ancora dispersi due escursionisti provenienti da Singapore. Ventidue persone sono state identificate come coinvolte nella visita, nonostante i divieti di accesso all’area. Le autorità stanno indagando sugli eventi e sulle modalità che hanno permesso a queste persone di ignorare le restrizioni.

? Domande chiave Dove si trovano esattamente i due escursionisti di Singapore dispersi?. Come hanno fatto venti persone a ignorare i divieti di accesso?. Quali indizi hanno trovato i soccorritori nell'area di 700 metri quadrati?. Perché l'attività vulcanica impedisce il completamento delle ricerche sul terreno?.? In Breve 17 persone salvate tra cui 7 cittadini di Singapore e 2 indonesiani. 10 sopravvissuti hanno riportato lievi ustioni durante l'evacuazione. Iwan Ramdani coordina oltre 100 operatori e droni su 700 metri quadrati. Sentieri chiusi da aprile con zona di esclusione di 4 chilometri dal cratere. Il corpo di una donna indonesiana è...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia al vulcano Dukono: trovato il corpo di una donna, due dispersi

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