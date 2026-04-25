Tragedia alle porte di Milano | trovato un corpo carbonizzato di una donna

Nel pomeriggio di sabato 25 aprile, in via Giusti a Peschiera Borromeo, una donna è stata trovata morta e il suo corpo è stato trovato carbonizzato. Al momento, non è stata ancora identificata. La scoperta è avvenuta nel quartiere alle porte di Milano, senza altri dettagli forniti riguardo alle circostanze del ritrovamento. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

Il corpo carbonizzato di una donna (per il momento non è ancora stata identificata) è stato trovato in via Giusti a Peschiera Borromeo (hinterland Est di Milano) nel pomeriggio di sabato 25 aprile.Sul caso sono al lavoro i carabinieri, ma secondo quanto trapelato gli investigatori ipotizzano.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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