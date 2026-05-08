Un’eruzione violenta del vulcano Dukono ha causato la morte di tre escursionisti e il dispersamento di altre dieci persone sull’isola di Halmahera, in Indonesia. L’evento si è verificato nella parte orientale dell’arcipelago, provocando una crisi tra i presenti che stavano esplorando la zona. La situazione rimane sotto osservazione, mentre i soccorritori cercano di localizzare i dispersi e gestire le conseguenze dell’evento naturale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violenta eruzione sull’isola di Halmahera. Tragedia in Indonesia, dove tre escursionisti hanno perso la vita e altre dieci persone risultano disperse dopo la potente eruzione del vulcano Dukono, situato sull’isola di Halmahera, nella parte orientale dell’arcipelago. Secondo le autorità locali, il vulcano ha sprigionato una gigantesca nube di cenere alta circa 10 chilometri, mentre numerosi video diffusi sui social mostrano la forza devastante dell’esplosione. Le vittime e i dispersi. Il capo della polizia del distretto di North Halmahera, Erlichson Pasaribu, ha riferito che le vittime sono due cittadini stranieri e un residente dell’isola di Ternate.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Indonesia, eruzione del vulcano Dukono: tre morti e dieci dispersi tra gli escursionisti

WATCH: Mount Dukono Erupts in Indonesia; 3 Dead, 10 Hikers Still Missing | DWS News | AL1C

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