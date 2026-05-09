Paola operaio senegalese di 23 anni muore sul lavoro | travolto dal crollo di una colonna in cemento

Questa mattina, un giovane operaio di 23 anni di nazionalità senegalese ha perso la vita durante un intervento presso uno stabilimento balneare sul lungomare San Francesco di Paola. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato travolto dal crollo di una colonna in cemento mentre lavorava. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche del caso.

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