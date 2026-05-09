Paola operaio senegalese di 23 anni muore sul lavoro | travolto dal crollo di una colonna in cemento
Questa mattina, un giovane operaio di 23 anni di nazionalità senegalese ha perso la vita durante un intervento presso uno stabilimento balneare sul lungomare San Francesco di Paola. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato travolto dal crollo di una colonna in cemento mentre lavorava. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche del caso.
Dramma questa mattina a Paola, sul lungomare San Francesco di Paola, dove un giovane operaio di nazionalità senegalese di appena 23 anni ha perso la vita mentre era impegnato in alcuni lavori all’interno di uno stabilimento balneare in vista dell’avvio della stagione estiva. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava effettuando interventi di sistemazione della struttura quando una colonna in cemento utilizzata per l’allestimento delle docce sarebbe improvvisamente crollata, travolgendolo. L’impatto si è rivelato fatale. Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso, ma nonostante i tentativi di rianimazione per il 23enne non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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