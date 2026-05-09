Operaio viene schiacciato da una colonna di cemento e muore a 23 anni

Un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in una struttura balneare vicino al lungomare San Francesco di Paola, in provincia di Cosenza. Secondo quanto riferito, l'uomo è stato schiacciato da una colonna di cemento mentre stava svolgendo le sue mansioni. La tragedia si è verificata nel corso di un intervento di allestimento nella zona.

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