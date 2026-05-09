Operaio viene schiacciato da una colonna di cemento e muore a 23 anni
Un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in una struttura balneare vicino al lungomare San Francesco di Paola, in provincia di Cosenza. Secondo quanto riferito, l'uomo è stato schiacciato da una colonna di cemento mentre stava svolgendo le sue mansioni. La tragedia si è verificata nel corso di un intervento di allestimento nella zona.
Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 23 anni è morto mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco di Paola, in provincia di Cosenza.Travolto da una colonna di cementoPer l'uomo, di nazionalità senegalese, non c'è stato.🔗 Leggi su Today.it
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Panoramica sull’argomento
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