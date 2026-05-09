Tragedia a Paola | crolla una colonna in un lido muore un 23enne

Un giovane di 23 anni ha perso la vita dopo che una colonna di cemento è crollata in un lido di Paola. La struttura era in fase di lavori di ristrutturazione, ma ancora non sono chiare le cause dell’incidente. Le autorità stanno verificando eventuali responsabilità legate alle misure di sicurezza adottate nel cantiere. La tragedia ha suscitato molta attenzione tra i residenti e le persone presenti al momento.

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