Tragedia a Paola | crolla una colonna in un lido muore un 23enne
Un giovane di 23 anni ha perso la vita dopo che una colonna di cemento è crollata in un lido di Paola. La struttura era in fase di lavori di ristrutturazione, ma ancora non sono chiare le cause dell’incidente. Le autorità stanno verificando eventuali responsabilità legate alle misure di sicurezza adottate nel cantiere. La tragedia ha suscitato molta attenzione tra i residenti e le persone presenti al momento.
? Punti chiave Come ha fatto una piattaforma di cemento a cedere improvvisamente?. Chi dovrà rispondere delle mancanze sulla sicurezza del cantiere?. Perché i controlli non hanno rilevato la fragilità della colonna?. Quali responsabilità emergeranno dai rilievi dell'Ispettorato del Lavoro?.? In Breve L'incidente è avvenuto sabato 9 maggio 2026 durante lavori di ristrutturazione estiva.. Ispirattorato del Lavoro effettua rilievi tecnici per ricostruire la dinamica del crollo.. Il crollo della colonna ha schiacciato il lavoratore insieme a una piattaforma doccia.. L'evento evidenzia i rischi strutturali nei cantieri stagionali lungo le coste calabresi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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