Tragedia a Bisceglie | albero crolla per il vento muore una ragazzina di 12 anni

A Bisceglie, nel nord Barese, una ragazzina di 12 anni ha perso la vita dopo che un albero caduto a causa delle intense raffiche di vento l’ha investita mentre era in strada. L’incidente si è verificato in un’area urbana, coinvolgendo un albero che si è abbattuto improvvisamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La dinamica dell’incidente. Una ragazzina di 12 anni ha perso la vita a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata travolta da un albero abbattuto dalle forti raffiche di vento mentre si trovava in strada. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi, 13 aprile 2026. I soccorsi e il trasporto in ospedale. All’arrivo dei soccorritori del 118, la giovane era rimasta incastrata sotto il tronco caduto in via Sergio Cosmai. Le condizioni sono apparse subito gravissime: la ragazza è stata estratta e trasportata d’urgenza verso il pronto soccorso, ma il suo cuore ha cessato di battere durante il tragitto in ambulanza.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Bisceglie: albero crolla per il vento, muore una ragazzina di 12 anni Cade un albero per il forte vento: muore schiacciata una ragazzina di 12 anniTragedia a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove una ragazzina di 12 anni è morta schiacciata da un albero caduto a causa del forte... Albero cade per il vento a Bisceglie, muore ragazzina 12enneUna ragazzina di 12 anni è morta a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte vento.