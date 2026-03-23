ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia improvvisa, consumatasi in pochi istanti, ha sconvolto il territorio di Fondi. Un uomo di 43 anni, Gianluca Ferri, ha perso la vita nella giornata di domenica 22 marzo dopo il crollo di una casetta prefabbricata in costruzione nella zona di Sant’Andrea, al confine con il territorio di Itri. L’incipit. È stato estratto dalle macerie, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La vittima è Gianluca Ferri, 43 anni, morto a Fondi in seguito al cedimento della struttura sulla quale si trovava mentre erano in corso lavori di realizzazione di una casetta prefabbricata. Dove è avvenuta la tragedia. Il dramma si è verificato nella zona di Sant’Andrea, in un’area situata al confine con il comune di Itri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia a Fondi, crolla una casetta prefabbricata in costruzione: muore Gianluca, aveva 43 anni

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