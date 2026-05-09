Tragedia a Chioggia un minivan con 9 lavoratori finisce in un canale | tre morti il video del recupero

Un incidente grave si è verificato a Chioggia quando un minivan con nove lavoratori ha perso il controllo ed è finito in un canale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per il recupero del veicolo e delle persone all’interno. Purtroppo, tre dei passeggeri, tutti di origine marocchina, hanno perso la vita nell’incidente. Sono in corso le operazioni di estrazione e gli accertamenti delle autorità.

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A perdere la vita nell’incidente di questa mattina a Chioggia, dove un minivan con nove lavoratori a bordo è finito in un canale, sarebbero stati il conducente del mezzo, 33 anni, e due braccianti 25enni. Le vittime sono tutte di origine marocchina. Al momento dello schianto, il furgone arrivava presumibilmente da Cavanella Po e stava portando i lavoratori in una ditta a Ca’ Lino per la raccolta del radicchio. Si tratta di una zona con numerose aziende agricole. La polizia locale ha sequestrato il furgoncino ed è stato transennato provvisoriamente il muretto sfondato nel punto del crollo. Il consorzio di bonifica è al lavoro alla delimitazione dello sversamento di gasolio che rischia di filtrare nei terreni limitrofi.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tragedia a Chioggia, un minivan con 9 lavoratori finisce in un canale: tre morti, il video del recupero ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX TRAGEDIA NEL VENEZIANO MINIVAN FINISCE NEL CANALE MORTI TRE LAVORATORI E CINQUE FERITI Notizie correlate Tragedia a Chioggia: minivan finisce nel canale, tre mortiTre persone sono morte in un incidente avvenuto all’alba di questa mattina, intorno alle ore 6. Tragedia nel Veneziano: minivan si ribalta e finisce in un canale a Chioggia, tre mortiAlle prime luci dell’alba di oggi, un grave incidente stradale ha sconvolto la località di Cà Lino, lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia, nel... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Chioggia, minivan con 9 persone a bordo si ribalta in un canale: tre morti; Furgone carico di lavoratori stranieri si ribalta nel fosso, tre morti: tragedia a Chioggia; VIDEO | Tragedia a Cà Lino di Chioggia, minivan finisce in un bacino: muoiono tre marocchini; Tragedia sul lavoro in laguna, marinaio rischia la mano. Tragedia di Chioggia: il minivan trasportava lavoratori nei campiA Chioggia un incidente stradale provoca la morte di tre lavoratori marocchini diretti al lavoro nei campi per la raccolta del radicchio. lavocedivenezia.it Incidente a Chioggia: tre morti in un canale, indagini in corso sul trasporto illegale di lavoratoriTragedia a Chioggia, tre lavoratori morti in un incidente stradale. Un minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. Indagini in corso per chiarire le cause. lamilano.it L’11 dicembre 2021 Ravanusa fu colpita da una tragedia che costò la vita a nove persone compresa una donna al nono mese di gravidanza. Un evento tragico di origine non calamitoso. Nessun canale di finanziamento esisteva. Abbiamo individuato e costrui x.com