A Castel Volturno si indaga per omicidio colposo dopo la morte di una donna avvenuta il 24 aprile. I medici avevano deciso di dimetterla prima che il decesso si verificasse. L’autopsia, prevista presso l’istituto di medicina legale di Caserta, dovrà chiarire le cause del decesso e le eventuali responsabilità mediche. Sono stati iscritti nel registro degli indagati alcuni professionisti sanitari coinvolti nel caso.

? Domande chiave Perché i medici avevano rimandato a casa la donna il 24 aprile?. Cosa rivelerà l'autopsia programmata presso l'istituto di medicina legale di Caserta?. Chi sono i medici indagati per l'omicidio colposo del neonato?. Come sono stati gestiti i sintomi della paziente prima del cesareo?.? In Breve Autopsia programmata il 12 maggio presso l'istituto di medicina legale di Caserta.. Team di tre esperti indaga su medici del Pineta Grande Hospital.. Avvocati Salvatore Capasso e Francesco Petito rappresentano la famiglia di Casal di Principe.. Cronologia: dolore il 24 aprile, peggioramento il 25 e decesso il 26 aprile.. Martedì 12 maggio l’istituto di medicina legale di Caserta ospiterà l’autopsia sul piccolo nato morto il 26 aprile scorso dopo un cesareo d’urgenza al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Castel Volturno: indagati per omicidio colposo

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