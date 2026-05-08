Morto nella Rsa due indagati per omicidio colposo

Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo in relazione alla morte di un anziano avvenuta in una Rsa della Versilia. Si tratta del rappresentante legale e del direttore sanitario della struttura, che sono stati coinvolti nelle indagini condotte dalla procura locale. La vittima è deceduta dopo essere caduta dalla finestra della residenza assistenziale.

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Versilia, 8 maggio 2026 – Due indagati per omicidio colposo dell’anziano morto dopo essere caduto dalla finestra di una Rsa versiliese: si tratta del rappresentante legale e del direttore sanitario della struttura. A parlare ora è l’avvocato delle due figlie di Bartolomeo Catelani, 96 anni, che ha perso la vita a causa di un ‘volo’ di 5 metri nel vuoto da una finestra al primo piano della struttura in cui era stato accompagnato nella tarda mattinata dello stesso giorno. Nemmeno 24 ore di ricovero, poi la tragedia. “Una vicenda che adesso assume i chiari estremi giudiziari dell’omicidio colposo”. A precisare questa circostanza è l’avvocato...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morto nella Rsa, due indagati per omicidio colposo Risarciti i familiari di tre delle sei vittime del rogo nel Rsa gestita dalla Proges Notizie correlate Rimini, 12enne morto risucchiato nella vasca idromassaggio: tre indagati per omicidio colposoLa procura di Rimini ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Matteo Brandimarti, il 12enne di San Benedetto del Tronto rimasto... Morto per un’ischemia dopo intervento al pancreas, due anestesisti indagati per omicidio colposo a PadovaDue anestesisti a Padova sono indagati per la morte di un 76enne dopo un intervento al pancreas.